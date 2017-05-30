«Ростелеком» предложил новые сервисы корпоративным пользователям сотовой связи Связь и ИТ

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. «Ростелеком» предложил корпоративным пользователям сотовой связи , в том числе на территории Пензенской области, воспользоваться тремя дополнительными сервисами, которые способны превратить смартфон сотрудника в мобильное рабочее место.

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С их помощью можно получить полноценный доступ к корпоративным информационным ресурсам и оставаться активным участником рабочих процессов даже в разъездах.

Один из этих сервисов — «Прямой городской номер». Он позволяет получить прямой городской номер в дополнение к 10-значному федеральному мобильному. Также есть возможность выбрать «золотые» и «серебряные» номера с повторяющимися комбинациями цифр.

Для части потенциальных клиентов может быть важно, что звонки с домашних телефонов на такие номера считаются местными — в зависимости от тарифного плана они не тарифицируются, либо на такие звонки действуют минимальные расценки.

На премиальных тарифных планах мобильной связи «Ростелекома» прямой городской номер можно подключить бесплатно.

Еще один сервис — «Белый статический IP-адрес». В его рамках корпоративные клиенты мобильной связи «Ростелекома» могут подключить на номера своих сотрудников статические IP-адреса. Это упростит доступ работников к информационным системам компании и хранилищам данных, поскольку мобильное устройство будет проще идентифицировать для доступа во внутрикорпоративную сеть.

Кроме того, с помощью статического IP-адреса смартфон можно «включить» в выделенную виртуальную корпоративную сеть передачи данных (VPN1).

Третий сервис — «Мобильный APN» — позволяет присвоить номеру мобильный APN, что обеспечит защищенный удаленный доступ к информационным ресурсам компании через создание защищенного канала передачи данных. Обмен данными между устройством и корпоративными информационными системами будет вестись в зашифрованном виде, что гарантирует безопасность обмена коммерческой и конфиденциальной информацией.

Помимо этого, сервис «Мобильный APN» поможет объединить в единую корпоративную сеть офисы и филиалы по всей России.

С помощью сервиса можно организовать защищенное беспроводное подключение и контроль работы удаленных торговых точек, транспорта и оборудования компании — банкоматов, датчиков, счетчиков и другого — для обмена данными; предоставить сотрудникам, много работающим вне офиса, безопасный и полностью контролируемый удаленный доступ к корпоративным информационным ресурсам.

Также есть возможность присваивать и контролировать уровень доступа сотрудников к корпоративным информационным ресурсам и интернету.

«Наши сервисы позволяют корпоративным клиентам «Ростелекома» объединить фиксированные и мобильные сети в единое информационное пространство. Вне зависимости от того, где находится сотрудник — в офисе или за его пределами, он получит надежный и безопасный доступ к корпоративным ресурсам и всегда будет включен в рабочие процессы. Тем самым как малый, так и крупный бизнес могут повысить свою эффективность за счет грамотного управления каналами доступа и рабочим временем своих сотрудников», — прокомментировал директор проектного офиса услуг мобильной связи ПАО «Ростелеком» Алексей Чернецов.

Он добавил, что подобные VAS3-сервисы особо значимы для структур с широкой географией офисов и используемых устройств, с большой долей работающего на выезде персонала, а также с учетом роста популярности идеи Home Office 4.

«Ростелеком» — первый виртуальный мобильный оператор, который запустил конвергентные VAS для корпоративных клиентов», — подчеркнул Алексей Чернецов.