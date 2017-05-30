23:18:15 Вторник, 30 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Отчет губернатора Ивана Белозерцева перед населением. Пенза, 30 мая 2017 г.

«Ростелеком» предложил новые сервисы корпоративным пользователям сотовой связи

18:21 | 30.05.2017 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. «Ростелеком» предложил корпоративным пользователям сотовой связи, в том числе на территории Пензенской области, воспользоваться тремя дополнительными сервисами, которые способны превратить смартфон сотрудника в мобильное рабочее место.

«Ростелеком» предложил новые сервисы корпоративным пользователям сотовой связи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С их помощью можно получить полноценный доступ к корпоративным информационным ресурсам и оставаться активным участником рабочих процессов даже в разъездах.

Один из этих сервисов — «Прямой городской номер». Он позволяет получить прямой городской номер в дополнение к 10-значному федеральному мобильному. Также есть возможность выбрать «золотые» и «серебряные» номера с повторяющимися комбинациями цифр.

Для части потенциальных клиентов может быть важно, что звонки с домашних телефонов на такие номера считаются местными — в зависимости от тарифного плана они не тарифицируются, либо на такие звонки действуют минимальные расценки.

На премиальных тарифных планах мобильной связи «Ростелекома» прямой городской номер можно подключить бесплатно.

Еще один сервис — «Белый статический IP-адрес». В его рамках корпоративные клиенты мобильной связи «Ростелекома» могут подключить на номера своих сотрудников статические IP-адреса. Это упростит доступ работников к информационным системам компании и хранилищам данных, поскольку мобильное устройство будет проще идентифицировать для доступа во внутрикорпоративную сеть.

Кроме того, с помощью статического IP-адреса смартфон можно «включить» в выделенную виртуальную корпоративную сеть передачи данных (VPN1).

Третий сервис — «Мобильный APN» — позволяет присвоить номеру мобильный APN, что обеспечит защищенный удаленный доступ к информационным ресурсам компании через создание защищенного канала передачи данных. Обмен данными между устройством и корпоративными информационными системами будет вестись в зашифрованном виде, что гарантирует безопасность обмена коммерческой и конфиденциальной информацией.

Помимо этого, сервис «Мобильный APN» поможет объединить в единую корпоративную сеть офисы и филиалы по всей России.

С помощью сервиса можно организовать защищенное беспроводное подключение и контроль работы удаленных торговых точек, транспорта и оборудования компании — банкоматов, датчиков, счетчиков и другого — для обмена данными; предоставить сотрудникам, много работающим вне офиса, безопасный и полностью контролируемый удаленный доступ к корпоративным информационным ресурсам.

Также есть возможность присваивать и контролировать уровень доступа сотрудников к корпоративным информационным ресурсам и интернету.

«Наши сервисы позволяют корпоративным клиентам «Ростелекома» объединить фиксированные и мобильные сети в единое информационное пространство. Вне зависимости от того, где находится сотрудник — в офисе или за его пределами, он получит надежный и безопасный доступ к корпоративным ресурсам и всегда будет включен в рабочие процессы. Тем самым как малый, так и крупный бизнес могут повысить свою эффективность за счет грамотного управления каналами доступа и рабочим временем своих сотрудников», — прокомментировал директор проектного офиса услуг мобильной связи ПАО «Ростелеком» Алексей Чернецов.

Он добавил, что подобные VAS3-сервисы особо значимы для структур с широкой географией офисов и используемых устройств, с большой долей работающего на выезде персонала, а также с учетом роста популярности идеи Home Office 4.

«Ростелеком» — первый виртуальный мобильный оператор, который запустил конвергентные VAS для корпоративных клиентов», — подчеркнул Алексей Чернецов.
Актуальное
Читайте также
В Пензе профсоюз таксистов осудил порчу машин «Яндекс.Такси» неизвестными Валерий Лидин прокомментировал участие в праймериз единоросса, севшего за руль пьяным
На улицах Аустрина и Большой Арбековской в Пензе демонтированы рекламные конструкции Лидин прокомментировал участие в праймериз Чернышова, против которого проводили пикеты
Губернатор пообещал поддержку пензенскому движению КВН Досрочно прекращены полномочия нижнеломовского депутата Андрея Марфина
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама