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«Ростелеком» организовал «Виртуальный ЦОД» для АО «Оператор электронного правительства»

10:58 | 31.05.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. «Ростелеком» организовал для АО «Оператор электронного правительства» в Пензенской области «Виртуальный центр обработки данных» (ВЦОД) на базе национальной облачной платформы.

«Ростелеком» организовал «Виртуальный ЦОД» для АО «Оператор электронного правительства»

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«Благодаря комплексной услуге для заказчика оперативно были развернуты дополнительные серверные мощности. Виртуальные машины облачной инфраструктуры будут использоваться клиентом для размещения региональной информационной системы «Электронный социальный регистр», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании пояснили, что «Виртуальный ЦОД» является ключевым продуктом «Ростелекома» и позволяет коммерческим организациям и госструктурам размещать информационные ресурсы не на собственных серверах, а на виртуальных машинах облачной платформы.

«Сервис отличают высокие потребительские свойства: выбор операционной системы, возможность изменения количества виртуальных машин, широкий спектр дополнительных опций и высокая надежность услуги. Все сервисы на базе облачных технологий подключаются и настраиваются через интернет», — добавили в «Ростелекоме».

В компании отметили, что заказ на подключение услуги необходимо оформить на специальном портале.

«После согласования заказа автоматически осуществляется развертывание виртуальных машин и конфигурирование инфраструктуры. Клиентам предоставляется тестовый период сроком до 30 дней без каких-либо ограничений по функционалу», — пояснили в пресс-службе.

По словам директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Александра Померанцева, в Пензенской области уже есть положительный опыт использования «Виртуального ЦОДа».

«Сервис используют несколько холдинговых IT-компаний и агропромышленных предприятий. Основное отличие облачного варианта автоматизации бизнес-процессов — это отсутствие физического сервера как такового. Как правило, содержание собственных серверов выливается в серьезный операционный бюджет: затраты на электроэнергию, систему кондиционирования и видеонаблюдение, персонал для обслуживания оборудования. «Ростелеком» предлагает при помощи «Виртуального ЦОДа» создать модель собственной облачной инфраструктуры с заданными параметрами всего за несколько минут. Это надежное и профессиональное решение с высокой степенью защиты», — сказал он.
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