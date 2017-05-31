В Пензе объявлен набор в летнюю IT-лабораторию Связь и ИТ

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Набор студентов для участия в работе IT-лаборатории, которая будет проходить на базе бизнес-инкубатора «Паршин» с 3 июля по 11 августа, стартовал в Пензе.

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Наряду с представителями IT-специальностей, она рассчитана на молодых людей, которые получают образование в области PR, маркетинга, дизайна и менеджмента проектов.

В течение шести недель им предстоит разработать собственный проект в виде приложения для смартфона, полезного, развлекательного сервиса или в виде объекта с использованием аппаратных и программных компонентов, имеющего рыночный потенциал.

По итогам IT-лаборатории проект может быть профинансирован и воплощен в жизнь.

Помимо слушателей, ведется поиск лекторов, обладающих большим багажом знаний в разработке, дизайне и маркетинге, которые могут поделиться своим опытом.

Также объявлен поиск кураторов, которые будут помогать командам в реализации проектов, проводить онлайн-консультации с разработчиками.

IT-лаборатория — образовательный проект, организаторами которого выступают ассоциация разработчиков программного обеспечения «Secon» и ООО «Центр кластерного развития» при поддержке Минпрома Пензенской области.

Он представляет собой своеобразную фабрику стартап-проектов, которые проходят путь от идеи до практически готового продукта.

В 2016 году в лаборатории приняли участие 34 студента и молодых специалиста в сфере программного обеспечения, графического дизайна, маркетинга и продвижения, которые трудились над разработкой восьми проектов.