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В Пензе обсудили вопросы информационной безопасности в интернете

20:15 | 31.05.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Обеспечение информационной безопасности в интернете стало главной темой круглого стола, который состоялся в Законодательном собрании Пензенской области в среду, 31 мая.

В Пензе обсудили вопросы информационной безопасности в интернете

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Тема очень важная и касается национальной безопасности, поэтому необходимы конкретные предложения, идеи, которые будут основой для дальнейших законодательных проектов», — обратился к собравшимся председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин.

По его словам, проблему информационной безопасности можно решить только общими усилиями всех ветвей власти, институтов гражданского общества, а также организаций, предоставляющих доступ в сеть.

В свою очередь председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции «Справедливая Россия» Леонид Левин проинформировал участников мероприятия о законопроектах, принятых нижней палатой парламента в третьем чтении, которые должны изменить ситуацию.

В ходе круглого стола присутствующие получили возможность поделиться мнениями о путях решения актуальных проблем в сфере информационной безопасности.

«Конечно, невозможно оградить от всех рисков сети Интернет только запретительными мерами. Очевидно, что в области информационной безопасности надо проводить масштабные пропагандистские кампании как для детей, так и для взрослых», — отметил Валерий Лидин, подводя итоги круглого стола.
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