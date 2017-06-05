На «МегаФон.ТВ» создан детский раздел Связь и ИТ

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Пензенские пользователи сервиса «МегаФон.ТВ» получили возможность воспользоваться объединенным пакетом каналов и сериалов «Большой детский».

Фото: Megafon.tv

«Новый раздел объединил более 15 детских каналов, включая Cartoon Network, Nickelodeon, «Мульт», «Тлум», Ani, а также популярные мультсериалы, такие как «Щенячий патруль», «Черепашки-ниндзя», «Джинглики», «Врумиз», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского регионального отделения ПАО «МегаФон».

В компании отметили, что стоимость канала «Большой детский» составляет 15 рублей в день.

«На главной странице нового раздела в мобильных приложениях на Android и iOS, а также на web и Smart TV запущена возможность включить и выключить родительский контроль. Такая функция создана для того, чтобы у взрослых была возможность не пустить ребенка в небезопасную зону, а также избежать случайных покупок», — добавили в пресс-службе.

По словам директора бизнес-направления «Видео» ПАО «МегаФон» Андрея Кушнарева, основная задача нового раздела — решить проблему родителей, чем бы занять ребенка.

«МегаФон.ТВ» предлагает самые интересные детские фильмы и сериалы по выгодной цене, которые также можно будет скачать для просмотра оффлайн. В это время взрослые с помощью функции родительского контроля смогут следить за контентом, который смотрит ребенок», — сказал он.