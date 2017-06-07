В пензенском «Доме Вероники» подключают интернет и настраивают видеонаблюдение Связь и ИТ

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Работы по созданию телекоммуникационной инфраструктуры в пансионе для молодых инвалидов «Дом Вероники», который планируется торжественно открыть в Пензе в июне, вступили в активную фазу.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

В минувший вторник, 6 июня, на объекте трудились четыре специалиста Пензенского филиала компании «Ростелеком».

Они настроили коммутатор интернет-доступа и приставки для подключения «Интерактивного ТВ» в шести точках, наметили места расположения Wi-Fi-роутеров, которые будут покрывать всю площадь двухэтажного здания — и жилую зону, и хостел.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Также пансионат будет обеспечен новой услугой «Облачное видеонаблюдение».

После подключения трех камер — одной снаружи здания и двух в коридорах — те, у кого есть доступ, используя компьютер или мобильное устройство, смогут увидеть изображение с них в режиме онлайн в любой точке мира с помощью специального интернет-портала. При этом можно выбрать срок хранения информации — от 7 до 30 суток.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Отличительной особенностью услуги является то, что она позволяет обойтись без покупки серверов. Вся информация будет храниться в центрах обработки данных оператора.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

К настоящему времени все три камеры установлены, и выбран оптимальный ракурс, который обеспечит нужную зону слежения.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

В среду, 7 июня, работы на объекте продолжились.

В течение дня планируется завершить установку Wi-Fi-роутеров и подключить стационарный телефон по SIP-технологии — «Дому Вероники» будет выделен шестизначный номер.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Идея опутать «Дом Вероники» сетями связи родилась у пресс-секретаря Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексея Макарова год назад — во время посещения арт-холла «Квартал Луи», который также был открыт благодаря усилиям общественной организации «Благовест».

По его словам, данная инициатива сразу получила поддержку руководства компании, так как «Дом Вероники» — неординарный проект, который имеет большую социальную значимость.

«За последнее время мы увеличили в Пензе зону покрытия оптическими технологиями — она распространилась на частный сектор, поэтому дополнительного строительства осуществлять почти не пришлось», — прокомментировал Алексей Макаров ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Он добавил, что сопровождение этого проекта на протяжении девяти месяцев — полезный опыт для специалистов «Ростелекома», которым удалось обеспечить самыми современными услугами связи здание, расположенное в частном секторе, на удалении от центра города.

«Благодаря тому, что мы активно взаимодействовали с застройщиками, непосредственно выезжали на место и созванивались, удалось уже на стадии строительства проложить все коммуникации так, как нужно», — подчеркнул собеседник агентства.