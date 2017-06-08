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Налоговые отчисления пензенских IT-компаний за 2016 год превысили 120 млн. рублей

19:30 | 08.06.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Налоговые отчисления IT-компаний Пензенской области за 2016 год превысили 120 млн. рублей.

Налоговые отчисления пензенских IT-компаний за 2016 год превысили 120 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным управления информационных технологий и связи региона, это вдвое больше уровня 2015-го, когда они составляли около 54 млн. рублей.

В качестве налога на доходы физических лиц (НДФЛ) организации, работающие в IT-сфере, перечислили в прошлом году свыше 65 млн. рублей, что также примерно вдвое больше уровня предыдущего года.

При этом выросло и количество налогоплательщиков — со 171 в 2015 году до 345 в 2016-м.

Комментируя рост налоговых поступлений в IT-секторе, начальник управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин предположил, что это может свидетельствовать о сокращении так называемого «серого» сектора.

«Получается, что «белая» часть сектора увеличилась действительно в два раза. Данные об этом свидетельствуют», — сказал собеседник агентства, отметив при этом, что официальные цифры, к сожалению, не всегда отражают реальное положение дел.

По мнению Алексея Костина, переход IT-компаний на выплату «белой» зарплаты является следствием конкурентной борьбы, в которой она выступает в качестве одного из преимуществ работодателя, остро нуждающегося в квалифицированных кадрах.

«И зарплаты, и условия труда у всех на виду, поэтому барьеры перехода из одной компании в другую очень незначительные. Москва, опять же, рядом, этот знаменитый «кадровый пылесос». Глобализация в данном случае сыграла свою положительную роль», — отметил начальник управления.

Отвечая на вопрос о том, каким образом анализировались данные и не могло ли возможное изменение методики повлиять на конечные цифры, Алексей Костин сказал, что в данном случае учитывался ОКВЭД «Разработка программного обеспечения».

«Все по единой методике из года в год мы меряем», — заверил собеседник агентства.
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