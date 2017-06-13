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«МегаФон» устранил перебои со связью

17:15 | 13.06.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Перебои с голосовой связью, которые ранее возникли у абонентов «МегаФона» в ряде регионов России, в том числе в Пензенской области, устранены. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального отделения компании.

«МегаФон» устранил перебои со связью

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сеть «МегаФона» восстановлена после снижения уровня успешности голосовых вызовов на 20–30%. Голосовая связь, SMS и мобильный интернет работают в нормальном режиме», — пояснили в пресс-службе.

В компании добавили, что специалисты продолжают усиленный мониторинг ситуации.

«В течение 30 минут возможны незначительные сложности с голосовыми вызовами. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе операции.
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