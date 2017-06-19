Создаваемый в Пензе IT-парк будет филиалом технопарка «Яблочков» Связь и ИТ

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. IT-парк, создание которого начато в Пензе, станет филиалом технопарка «Яблочков». Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Валерий Беспалов.

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«Мы проработали варианты создания. Это будет филиал нашего технопарка «Яблочков» [...]. Соответствующие документы сейчас готовим. В течение двух месяцев, я думаю, мы выйдем к созданию юридически», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 июня.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев призвал ускорить решение этого вопроса.

«Мы видим, что есть проблема в высшей школе», — отметил он, указав несоответствие содержания образования запросам рынка.