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Создаваемый в Пензе IT-парк будет филиалом технопарка «Яблочков»

10:49 | 19.06.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. IT-парк, создание которого начато в Пензе, станет филиалом технопарка «Яблочков». Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Валерий Беспалов.

Создаваемый в Пензе IT-парк будет филиалом технопарка «Яблочков»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы проработали варианты создания. Это будет филиал нашего технопарка «Яблочков» [...]. Соответствующие документы сейчас готовим. В течение двух месяцев, я думаю, мы выйдем к созданию юридически», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 июня.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев призвал ускорить решение этого вопроса.

«Мы видим, что есть проблема в высшей школе», — отметил он, указав несоответствие содержания образования запросам рынка.
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