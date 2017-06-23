«МегаФон» подключил автоматы по продаже цветов в Пензе к услуге «M2M-Мониторинг» Связь и ИТ

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. «МегаФон» подключил автоматы по продаже цветов «Цветочная симфония», установленные в нескольких торговых центрах Пензы и Заречного, к услуге «М2М-Мониторинг».

Фото: «Цветочная симфония»

«Технологии межмашинного взаимодействия (М2М) все шире применяются в бизнесе компаний разного профиля. SIM-карты устанавливаются в банкоматах, автомобилях, охранных системах, в результате ответственный сотрудник может получать информацию о работе удаленного оборудования, не покидая офиса. Теперь без непосредственного участия человека в Пензенской области продаются даже цветы — в автоматах по продаже цветов компании «Цветочная симфония», где используются SIM-карты «МегаФона», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского регионального отделения ПАО «МегаФон».

В компании уточнили, что автоматы «Цветочная симфония» установлены в торговых центрах «Высшая лига» и «Василек» в Пензе, а также в зареченском «Глобусе».

«Купить здесь цветы, поставляемые из разных стран мира — от Эквадора до Израиля и от Голландии до Кении, можно как в обычном автомате. Сотрудникам компании нужно знать, сколько букетов продано в том или ином аппарате, сколько наличных находится в отделении для денег, много ли пустых мест, куда нужно везти новые букеты. Получить такую информацию можно двумя путями: регулярно объезжать все точки, что требует расхода бензина и рабочего времени, или удаленно», — отметили в пресс-службе.

В «МегаФоне» пояснили, что у сотрудников компании «Цветочная симфония» теперь нет необходимости предварительно ехать проверять цветочный автомат лично.

«Фото, на котором видно, сколько букетов осталось и на каких местах они стоят, можно получить с помощью мобильного интернета, и уже на основе этой информации отправлять сотрудника с готовыми решениями. Также с помощью удаленного контроля поступает информация о платежах. Автоматизированный учет и контроль продаж экономят силы и время сотрудников и средства компании», — уточнили в пресс-службе.