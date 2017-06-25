«ВымпелКом» заплатит штраф за использование госсобственности в Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 25 июня 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области решил привлечь ПАО «Вымпел-Коммуникации» (ТМ «Билайн») к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей за незаконное использование имущества, находящегося в госсобственности.

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Как отмечается в материалах дела, речь идет о здании котельной общей площадью 260 кв. метров на станции Скрябино в Колышлейском районе.

24 апреля 2017 года военный прокурор Пензенского гарнизона обнаружил, что внутри здания — в коридоре между угольной и газовой котельной возле бытовых помещений — имеется комната, в которой установлено оборудование базовой станции сотовой связи Пензенского филиала ПАО «Вымпел-Коммуникации». При этом какие-либо законные основания для этого отсутствовали.

Как пояснила представитель компании, в настоящее время ведется работа по оформлению правоустанавливающих документов.

Однако суд не нашел оснований для освобождения организации от административной ответственности.

Учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств, ПАО «ВымпелКом» был назначен штраф в минимальном размере.