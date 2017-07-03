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Абоненты «МегаФона» смогут пользоваться безлимитным интернетом более чем в 40 странах

15:30 | 03.07.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Пензенские абоненты «МегаФона» могут получить безлимитный доступ в интернет в международном роуминге в 43 странах с опцией «Мир онлайн».

Абоненты «МегаФона» смогут пользоваться безлимитным интернетом более чем в 40 странах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского регионального отделения ПАО «МегаФон», опция доступна в Абхазии, Белоруссии, Латвии, Литве, Украине, Эстонии, Болгарии, Ватикане, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипре, Лихтенштейне, Нидерландах, Мальте, Норвегии, Румынии, Португалии, Сан-Марино, Черногории, Чехии, Хорватии, Финляндии, Швеции, Египте, Израиле, Китае, ОАЭ, Саудовской Аравии, Таиланде, Тунисе, Турции, ЮАР, Австралии, Новой Зеландии, Канаде и США.

«Стоимость опции составляет 600 рублей в сутки», — уточнили в компании.

В пресс-службе отметили, что запуск данной опции является своевременным — количество абонентов из Поволжья, отправившихся в июне за рубеж, увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем на 50%, а объем потребленного ими интернет-трафика возрос в рекордные 8,5 раз.

По словам директора Пензенского отделения компании «МегаФон» Алексея Брюхачева, абоненты компании с каждым годом все свободнее пользуются мобильным интернетом в поездках по миру, в том числе для получения данных и общения с друзьями и знакомыми в России через мессенджеры и соцсети.

«Новая опция «Мир онлайн» обеспечивает безлимитную передачу данных в наиболее популярных странах. Опция революционно снижает стоимость трафика: например, в Европе по базовому тарифу за 700 рублей можно получить порядка 140 Мбайт, а с «Мир онлайн» — за 600 рублей безлимит на круглые сутки», — пояснил он.
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