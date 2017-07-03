В Пензе начала работу IT-лаборатория Связь и ИТ

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. IT-лаборатория, которая в пятый раз организована в Пензе, начала свою работу на базе бизнес-инкубатора «Паршин» в понедельник, 3 июля.

Фото: ООО «ЦКР»

В ходе церемонии открытия заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов отметил, что данный образовательный проект является неотъемлемой частью системной работы по подготовке кадров в сфере информационных технологий.

«Хочу пожелать всем успехов. Главное, помните — все в ваших руках! Удачи вам!» — сказал он.

В свою очередь президент ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon» Максим Семенкин, руководитель компании «CodeInside» Максим Семенкин обратил внимание на то, что многие выпускники проекта прошлых лет нашли работу в крупных отраслевых компаниях.

«Тот, кто пройдет IT-лабораторию и будет выполнять все наши рекомендации, совершит первый большой шаг в отрасль, потому что после этого вы уже становитесь не просто студентами, а людьми, которые понимают, что происходит в IT-сфере, разговаривают на одном языке с профессионалами», — пояснил он.

Фото: ООО «ЦКР»

Чтобы принять участие в проекте, молодым людям требовалось подать заявку, пройти тестирование и дождаться результата. В итоге были отобраны более 40 студентов, которые в течение шести недель будут воплощать свои проекты. Занятия будут проходить пять раз в неделю.

Для работы в лаборатории приглашены 23 лектора.

Среди задумок, над реализацией которых будут работать молодые люди, сервис «TimeCrawler», который будет осуществлять сбор данных из систем управления проектами, формировать единый отчет по ним и рассылать его через электронную почту и мессенджеры. Команда планирует интегрировать существующий прототип проекта с сервисом для автоматизации бизнеса «Битрикс24».

Другая команда намерена трудиться над созданием поста экологического мониторинга, который будет отслеживать содержание различных примесей в воздухе. Потребуется создать прототип на базе Arduino, расширяемый аппаратно-программным комплексом для сбора ключевых параметров исследования.

Фото: ООО «ЦКР»

Еще одна команда создаст игру для мобильного телефона «Космические баталии», в которой пользователь строит корабль и наблюдает, долетит ли он до финиша, находясь под непрерывным огнем врагов.

В числе проектов — приложение «Что надеть в такую погоду?», которое после авторизации запросит пол, возраст и примерный набор вещей в шкафу пользователя, а потом, сверяясь с прогнозом на день, будет узнавать о планах человека и ежедневно помогать ему собираться в школу, институт или на работу.

Также планируется разработать сервис «Единое окно», позволяющий офис-менеджерам делать заказы и контролировать исполнение услуг. Планируется предусмотреть возможность отслеживания состояния заказов и ведение учета поставщиков.

Одна из команд будет разрабатывать сервис «Звонилка», который будет круглосуточно оперативно оповещать специалистов и руководителей о событиях, произошедших на объектах управления. Предстоит создать универсальный сервис, который автоматически получает коды событий от систем управления, преобразует их в вид, удобный для восприятия пользователями, формирует сообщения и передает их через SMS, а также проверяет реакцию на них и ведет статистику оповещений.

Кроме того, в рамках IT-лаборатории планируется создать сервис «Онлайн-заказ экскурсий в музеи Пензы», с помощью которого пользователи смогут записываться на посещение учреждений культуры, самостоятельно выбирая время и день. Команде необходимо разработать, в частности, интерфейс-календарь, оперативно отображающий свободное время и уведомление организаторов о новых записях.

В финале образовательного проекта, организованного ассоциацией разработчиков ПО «Secon» при поддержке ООО «Центр кластерного развития» и правительства Пензенской области, команды представят свои разработки экспертам и журналистам.