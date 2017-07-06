Жители Пензенской области должны быть обеспечены качественной связью — губернатор Связь и ИТ

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области, в том числе отдаленных населенных пунктов, должны быть обеспечены качественной сотовой связью и интернетом. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«К большому сожалению, не всегда это получается», — сказал он в ходе совещания с операторами сотовой связи, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 6 июля.

Иван Белозерцев добавил, что в ходе приемов граждан на отсутствие интернета ему жалуются даже пожилые люди.

«Раньше наши бабушки и мамы в этом возрасте вязали свитера, варежки для нас, а сейчас люди хотят иметь интернет, общаться. Это нормально. Это требование сегодняшнего времени», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что жители обращаются с жалобами на плохую связь во все возможные инстанции, вплоть до администрации президента России.