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Устранение цифрового неравенства в пензенских селах идет по графику — Лев Дятлов

14:26 | 06.07.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Реализация федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» осуществляется в Пензенской области в соответствии с установленным графиком. Об этом сообщил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Устранение цифрового неравенства в пензенских селах идет по графику — Лев Дятлов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сама программа рассчитана до 2021 года. График определяется в целом по России в Москве. То, что касается Пензенской области, мы идем полностью в графике», — сказал он в ходе совещания с операторами сотовой связи, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 6 июля.

По словам Льва Дятлова, на сегодняшний день точки доступа в рамках данного проекта установлены в 63 населенных пунктах из 228 запланированных.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию еще 18 точек на территории Белинского и Нижнеломовского районов, а также построить 241 км волоконно-оптической линии связи.

Согласно федеральному закону «О связи», во всех населенных пунктах страны с населением от 250 до 500 человек должны быть организованы точки доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с. Это почти 14 тыс. сел и деревень, в которых проживают около 4 млн. человек. Объем строительства новых ВОЛС для подключения точек доступа оценивается в 200 тыс. км.

В соответствии с распоряжением правительства РФ, единым федеральным оператором универсального обслуживания назначен «Ростелеком».

В мае 2014 года был подписан 10-летний госконтракт между Федеральным агентством связи и ПАО «Ростелеком» об условиях оказания универсальных услуг связи.

На официальном сайте оператора создан раздел «Универсальная услуга связи Wi-Fi», где размещена информация о проекте. Действует бесплатный телефон поддержки пользователей 8-800-301-00-35.
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