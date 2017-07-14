В Пензе участники «TeenГрада» создали гуманоидного робота Связь и ИТ

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Гуманоидный робот стал главным достижением участников летней школы «TeenГрад», входящей в региональную комплексную межведомственную программу вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «1000-list-nick», работа которой завершена в Пензе в пятницу, 14 июля.

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Он был представлен в училище олимпийского резерва в рамках выставки проектов школьников из Крыма, Саратова, Самары и Пензы, которые они создали за девять дней работы «TeenГрада».

По словам руководителя Фонда развития информационных технологий Евгения Симонова, только на печать деталей робота на 3D-принтере необходимо было потратить 1,5 тыс. часов.

«Мы это смогли реализовать только за счет того, что в Пензе — как-то так сложилось — есть такое количество 3D-принтеров. Но напечатать — это полбеды, надо дальше собрать, запрограммировать», — пояснил он.

Евгений Симонов добавил, что управление роботом осуществляется с планшета, при этом программа была также написана в рамках школы «TeenГрад».

«Сейчас у нас есть оборудование и талантливые ребята, их просто нужно поддержать», — сказал он, обращаясь к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, который оценил представленные проекты.

В свою очередь глава региона продемонстрировал Евгению Симонову телефонную видеозапись с роботом, которого он видел в Китае.

«Я готов поддерживать», — подчеркнул Иван Белозерцев.

После этого гости «TeenГрада» ознакомились с другими проектами.

Участники летней школы представили новую версию игры «Лапта», а также шахматы для слепых «AinChess», которые были разработаны еще в прошлом году. В 2017 году школьникам предстояло написать бизнес-проект и разместить его на краудфандинговой платформе.

Фигуры и поле игры разработаны на основе шрифта Брайля. Он используется на поле для цифр и для букв, а на самих фигурах размещены две буквы, которые обозначают ее цвет и название.

Также школьники разработали синтезатор для развития способностей к музыке «Ear Grade», направленный на развитие слуха. Он может работать в нескольких режимах.

Еще один проект участников «TeenГрада» — прибор для коррекции осанки «Атлант». Он прикрепляется на лопатки при помощи спортивного скотча. Как только человек начнет держать спину неправильно, устройство оповестит его об этом вибросигналом. Впоследствии, как ожидается, прибор будет отправлять сообщение на фитнес-браслет.

В рамках выставки Иван Белозерцев предложил чиновникам закупить на свои машины усовершенствованный знак аварийной остановки «МОD-01», также разработанный детьми. Школьники доказали, что светоотражающая поверхность работает хуже при тумане и дожде, в связи с чем они оснастили знак светодиодами, работающими при любых погодных условиях.

Большое количество внимания на «TeenГраде» было уделено играм. Так, «Sky Touch» поможет детям развить моторику и понять свойства аэродинамические, а «Инрики» — изучить историю.

Также были представлены игра «Познавательное пространство», которая развивает моторику и помогает изучить геометрические фигуры и созвездия; органайзер, представляющий собой блокнот и место для хранения карандашей и кистей; развивающий модуль «Сам себе турист». В рамках данной игры ребенку предлагается выложить земной шар — такой же, как на левой половине поля.

Иван Белозерцев высоко оценил идею, предложив в следующем году разработать такую же игру, только по Пензенской области.

Также на выставке представили головоломку-антистресс, в которой игроку нужно собрать кубик таким образом, чтобы он не упал.

Еще одно изобретение школьников — автоматическая кормушка для рыб «Star Fish», которой можно управлять с помощью телефона.

Предполагается, что все проекты будут размещены на краудфандинговой площадке.