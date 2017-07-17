Абоненты «МегаФона» получили доступ к первой серии нового сезона «Игры престолов» Связь и ИТ

Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Первая серия нового сезона популярного сериала «Игра престолов» стала доступна пензенским абонентам «МегаФона» в понедельник, 17 июля.

Фото: Megafon.tv

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ПАО «МегаФон», новым подписчикам сервиса «МегаФон.ТВ» на эксклюзивных условиях на 14 дней будет доступна бесплатная подписка на пакет «Амедиатека», куда входит сериал «Игра престолов».

«Новый сезон будет состоять из семи серий, а не из десяти, как было раньше. Но сериал увеличен по хронометражу. Фанатов саги ожидают 7 часов 22 минуты борьбы за железный трон. Зрители «МегаФон.ТВ», использующие тарифы линейки «Включайся», не будут платить за трафик и могут смотреть сериал где угодно», — уточнили в компании.

В пресс-службе напомнили, что сервис «МегаФон.ТВ» доступен абонентам на разных устройствах — ноутбуках, телевизорах, планшетах и смартфонах.

«Это значит, что серии нашумевшего сериала можно смотреть в любом месте: в очередях, в парках, в метро, дома и за городом», — подчеркнули в компании.

В пресс-службе отметили, что на «МегаФон.ТВ» также доступны предыдущие сезоны, при этом первый можно посмотреть бесплатно.

По словам директора бизнес-направления «Видео» компании «МегаЛабс» Андрея Кушнарева, смотреть «МегаФон.ТВ» можно в любом месте, где есть мобильный интернет.

«Широкое покрытие сети это позволяет», — подчеркнул он.