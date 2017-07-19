Держатели банковских карт «МегаФона» могут оплачивать покупки с помощью Apple Pay Связь и ИТ

Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Держатели банковских карт ПАО «МегаФон» в Пензенской области могут оплачивать покупки с помощью Apple Pay.

Фото: ПАО «МегаФон»

«Теперь карту не обязательно носить с собой, достаточно лишь добавить ее к Apple Pay и расплачиваться с помощью iPhone, Apple Watch, iPad или Mac. Уникальность банковской карты «МегаФона» заключается в том, что счет мобильного телефона и банковской карты единый, а это значит, что при оплате Apple Pay деньги будут списываться со счета мобильного телефона», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ПАО «МегаФон».

В компании пояснили, что при добавлении карты в Apple Pay ее номер не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple.

«Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» гаджета. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически», — пояснили в «МегаФоне».

В пресс-службе отметили, что для использования карты в Apple Pay необходимо добавить ее через приложение Wallet.

«В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch», — уточнили в компании.

По словам директора по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Яна Кухальского, благодаря возможностям Apple Pay банковская карта компании и счет телефона становятся удобным и безопасным средством оплаты товаров и услуг.

«При запуске карты мы обещали эту функциональность реализовать и сделали это. Но мы не планируем на этом останавливаться и будем активно развивать продукт. В ближайшее время пользователей карты ждут дополнительные технологические новации и уникальные преимущества, которые откроют перед нашими абонентами новые возможности», — пояснил он.

Apple Pay — система мобильных платежей, которая позволяет совершать покупки в приложениях и на сайтах одним касанием пальца к Touch ID. Пользователям нет необходимости вручную заполнять документы с контактными данными или повторно вводить информацию о доставке и выставлении счета.

При оплате покупок в приложениях или Safari Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, а также на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях.

Также можно воспользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более новой модели, с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

Партнером ПАО «МегаФон» в проекте и эмитентом банковских карт компании является ООО «Банк Раунд». Генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года.