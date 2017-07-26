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Абоненты «МегаФона» «прокачали» на Сабантуе почти 90 Гб мобильного трафика

13:24 | 26.07.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Абоненты «МегаФона» совершили более 100 тыс. вызовов и «прокачали» почти 90 Гб мобильного интернет-трафика во время VIII всероссийского сельского Сабантуя, который с размахом отметили в Средней Елюзани Пензенской области.

Абоненты «МегаФона» «прокачали» на Сабантуе почти 90 Гб мобильного трафика

Фото: пресс-служба Пензенского отделения «МегаФона»

«Это эквивалентно почти 30 тыс. прямых трансляций в социальных сетях», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения «МегаФона».

В компании пояснили, что обеспечить надежную связь на празднике, объединившем несколько десятков тысяч гостей, позволила передвижная базовая станция, которая усилила сеть оператора.

«МегаФон» единственный обеспечил всю площадку праздника связью второго, третьего и четвертого поколений», — отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что «МегаФон» как официальный телеком-партнер Сабантуя помог его гостям поделиться с друзьями наиболее яркими моментами праздника — фотографиями с конноспортивных состязаний и соревнований по национальной борьбе корэш, выступлений артистов из Пензенской области и Татарстана, выставки изделий народных умельцев.

«МегаФон» не ограничился организацией связи, а дополнил программу Сабантуя такими необычными развлечениями, как очки виртуальной реальности и 3D-ручки, которые позволили создавать арт-объекты из пластиковых чернил», — сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», VIII всероссийский сельский Сабантуй прошел в Средней Елюзани Пензенской области в минувшую субботу, 22 июля. Гостями праздника стали представители разных регионов, в том числе Татарстана, который представляла большая делегация. Возглавил ее президент республики Рустам Минниханов.
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