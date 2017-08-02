«МегаФон» начислит абонентам мегабайты за расчеты картой оператора Связь и ИТ

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Пензенские держатели банковской карты «МегаФона» смогут получить дополнительные мегабайты за безналичную оплату товаров и услуг.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского регионального отделения ПАО «МегаФон», бонусы будут начисляться за каждые полные 100 рублей, потраченные на покупки, которые оплачены картой.

«Для абонентов тарифной линейки «Включайся!» за первую оплату на сумму больше 100 рублей дополнительно будет подключен разовый пакет в размере 1 Гбайт», — пояснили в компании.

В пресс-службе отметили, что для использования бонусов дополнительно ничего активировать не нужно — расход будет происходить автоматически, а срок их действия составит 365 дней с момента начисления.

«Банковскую карту «МегаФона» можно оформить в любом салоне оператора», — напомнили в отделении.

Говоря о востребованности карты «МегаФона», в пресс-службе оператора сослались на собственное исследование компании, согласно которому первое место по количеству оплат ею занимает продуктовый ритейл.

«На втором месте — переводы и платежи. Третье место — это оплата в кафе и ресторанах. Четвертое место занимают покупки товаров и услуг в интернет-магазинах, а замыкают рейтинг — оплаты на АЗС», — отметили в пресс-службе.

По словам директора по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Яна Кухальского, решение о начислении бонусных мегабайт было принято в связи с ростом пользования интернетом.

«Более 57% всех устройств, зарегистрированных в сети «МегаФон», являются устройствами передачи данных, а доля пользователей услуг передачи данных составляет 41% от общей абонентской базы. Поэтому мегабайты за любую покупку — это не только приятный бонус, но и то, что будет использоваться точно по существу», — сказал он.

Абоненты «МегаФона» получили возможность оформить банковскую карту оператора в октябре 2016 года. Счетом этой карты является счет мобильного телефона — при оплате услуг средства списываются с баланса устройства.

Обслуживание карты является бесплатным. Партнером ПАО «МегаФон» в этом проекте и эмитентом банковских карт является ООО «Банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года.