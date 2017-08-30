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«МегаФон» подарит планшет при покупке смартфона ZTE

15:27 | 30.08.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области могут стать участниками специальной акции от «МегаФона», приуроченной к началу учебного года, в рамках которой при покупке смартфона ZTE абонент получает планшет в подарок.

«МегаФон» подарит планшет при покупке смартфона ZTE

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Смартфон дает возможность родителям всегда быть на связи со своим ребенком. Помочь в критической ситуации, посоветовать, проконтролировать малыша, если он увлекся прогулками с друзьями и задерживается после уроков. А вот планшет сегодня — незаменимый помощник в учебе. Презентации, иллюстрации учебных пособий, обучающие видео, аудиопрограммы для изучения иностранных языков — все это может поместиться в одном устройстве», — отметил директор Пензенского регионального отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.

Он добавил, что в некоторых школах активно используются онлайн-версии учебников, чтобы дети не носили тяжелые книги, а брали с собой только рабочие тетради, дневники и пишущие принадлежности.

«Так что такой тандем — смартфон и планшет — значительно облегчает жизнь и учеников, и родителей», — подчеркнул Алексей Брюхачев.

Как сообщается на сайте «МегаФона», акция будет действовать до 30 сентября 2017 года.

Покупка одной из моделей смартфона ZTE обойдется до этой даты в 9 тыс. 990 рублей, а планшет Prestigio достанется в подарок. Таким образом, экономия составит примерно 4 тыс. 500 рублей.

Подобрать подходящий комплект из смартфона и планшета можно на сайте компании, где также размещены подробные условия участия в акции. Она действует как в салонах «МегаФон-Ритейл», так и в интернет-магазине оператора.
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