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«МегаФон» запустил 4G в Белинском районе

15:54 | 31.08.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Белинский район стал четырнадцатым в Пензенской области, в котором «МегаФон» запустил сеть четвертого поколения (4G).

«МегаФон» запустил 4G в Белинском районе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе оператора, три базовые станции, работающие в частотном диапазоне 1800 МГц, обеспечивают высокие скорости мобильного интернета как на открытых пространствах, так и внутри помещений.

«Белинский район известен далеко за пределами Пензенской области. Именно здесь находятся знаменитый музей-заповедник «Тарханы», где прошли детские годы Михаила Лермонтова, и музей-усадьба Белинского. Развиваются в районе не только туризм и сфера услуг, но и промышленность, сельское хозяйство. Скоростной мобильный интернет 4G будет востребован как абонентами – физическими лицами, так и бизнесом», — отметили в компании.

По словам директора Пензенского отделения ПАО «МегаФон» Алексея Брюхачева, сеть 4G в Белинском районе работает на частоте 1800 Мгц, что обеспечивает большее проникновение сигнала внутрь помещений.

«Теперь у жителей района есть возможность пользоваться скоростями до 100 Мбит/с, что делает комфортным работу даже с «тяжелым» контентом», — отметил он.

По данным компании «МегаФон», за первое полугодие 2017 года количество 4G-пользователей в Пензенской области выросло в 2 раза. Высокоскоростной интернет доступен 78% населения — в 14 районных центрах и трех городах областного значения.
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