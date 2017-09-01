18:49:43 Пятница, 1 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Обладателям банковских карт «МегаФона» стал доступен сервис Samsung Pay

12:48 | 01.09.2017 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области, являющиеся держателями банковских карт «МегаФона», получили возможность оплачивать покупки с помощью сервиса Samsung Pay. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

Обладателям банковских карт «МегаФона» стал доступен сервис Samsung Pay

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Его можно использовать везде, где принимают карты — достаточно провести по экрану снизу вверх и поднести смартфон к платежному терминалу. При этом личная информация держателя во время оплаты не используется, а каждая операция подтверждается отпечатком пальца или PIN-кодом приложения.

Отличие банковской карты «МегаФона» от других заключается в том, что счет телефона и банковской карты — единый, поэтому при оплате через Samsung Pay деньги списываются со счета мобильного.

«По итогам первого полугодия уже более 800 тыс. карт получено клиентами «МегаФона». Скоро перешагнем и 1 млн. — это свидетельствует о том, что наша карта востребована и популярна. Поэтому мы продолжаем активно развивать этот продукт. Вместе с кэшбэком за покупки у наших партнеров у пользователей карты появилось уникальное преимущество — при любой оплате он получает дополнительно 10 Мб на интернет за каждые 100 рублей, а теперь вместе с сервисом бесконтактной оплаты Samsung Pay воспользоваться всеми преимуществами карты становится еще удобнее», — прокомментировал директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон» Ян Кухальский.

Сервис Samsung Pay был впервые запущен в мире в августе 2015 года, в России — в сентябре 2016 года.

На данный момент успешно работает в 19 странах, включая Южную Корею, Канаду, США, Китай, Австралию, Бразилию, Россию, Индию, Швейцарию, Великобританию и Объединенные Арабские Эмираты.

В РФ сервис поддерживают крупные банки и финансовые организации.

Партнером ПАО «МегаФон» в этом проекте и эмитентом банковских карт оператора является ООО «Банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года.
Актуальное
Читайте также
В центре Пензы без горячей воды остаются две школы, детсад и больница Львица Майя перевезена из зоопарка в Пензенский район
Пензенские дачники могут передать излишки урожая в зоопарк В Пензенской области скончался мужчина, которого переехал погрузчик с людьми в ковше
Двое жителей Волгограда предстанут перед судом за кражи у пензенских пенсионеров В городе «Спутник» открыта новая школа
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама