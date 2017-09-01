Обладателям банковских карт «МегаФона» стал доступен сервис Samsung Pay Связь и ИТ

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области, являющиеся держателями банковских карт «МегаФона», получили возможность оплачивать покупки с помощью сервиса Samsung Pay. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

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Его можно использовать везде, где принимают карты — достаточно провести по экрану снизу вверх и поднести смартфон к платежному терминалу. При этом личная информация держателя во время оплаты не используется, а каждая операция подтверждается отпечатком пальца или PIN-кодом приложения.

Отличие банковской карты «МегаФона» от других заключается в том, что счет телефона и банковской карты — единый, поэтому при оплате через Samsung Pay деньги списываются со счета мобильного.

«По итогам первого полугодия уже более 800 тыс. карт получено клиентами «МегаФона». Скоро перешагнем и 1 млн. — это свидетельствует о том, что наша карта востребована и популярна. Поэтому мы продолжаем активно развивать этот продукт. Вместе с кэшбэком за покупки у наших партнеров у пользователей карты появилось уникальное преимущество — при любой оплате он получает дополнительно 10 Мб на интернет за каждые 100 рублей, а теперь вместе с сервисом бесконтактной оплаты Samsung Pay воспользоваться всеми преимуществами карты становится еще удобнее», — прокомментировал директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон» Ян Кухальский.

Сервис Samsung Pay был впервые запущен в мире в августе 2015 года, в России — в сентябре 2016 года.

На данный момент успешно работает в 19 странах, включая Южную Корею, Канаду, США, Китай, Австралию, Бразилию, Россию, Индию, Швейцарию, Великобританию и Объединенные Арабские Эмираты.

В РФ сервис поддерживают крупные банки и финансовые организации.

Партнером ПАО «МегаФон» в этом проекте и эмитентом банковских карт оператора является ООО «Банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года.