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На 70% выросло число пензенских абонентов «МегаФона», подключивших «Детский интернет»

13:15 | 14.09.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Число абонентов «МегаФона» в Пензенской области, подключивших услугу «Детский интернет», выросло за год на 70%.

На 70% выросло число пензенских абонентов «МегаФона», подключивших «Детский интернет»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», это является третьим результатом среди всех регионов поволжского филиала оператора.

«С августа 2016 года по август 2017 года «Детский интернет» чаще подключали только в Самарской и Оренбургской областях — здесь рост популярности услуги составил соответственно 78% и 74%», — отметили в компании.

В «МегаФоне» пояснили, что за это время услуга претерпела значительные изменения.

«Если изначально «Детский интернет» просто закрывал детям и подросткам доступ к сайтам, не включенным в так называемый «белый» список, то теперь вся полезная информация, например, сведения об истории, природе, географии, остается в зоне доступа. Блокируются лишь нежелательные элементы — рекламные баннеры или ссылки, содержащие вредоносную информацию», — сказали в компании.

В «МегаФоне» подчеркнули, что сайты «для взрослых», ресурсы экстремистского содержания и страницы, заблокированные Роскомнадзором, по-прежнему находятся под запретом.

«Это позволяет ограждать детей от информации, к которой детская психика еще не готова, а родителям — быть спокойными за досуг детей, выходящих в интернет без их присмотра. Подключить «Детский интернет» можно в любом салоне компании или самостоятельно, набрав комбинацию *580*1#. При этом ребенок не сможет самостоятельно отключить услугу», — добавили в пресс-службе.

По словам директора Пензенского отделения компании «МегаФон» Алексея Брюхачева, услуга «Детский интернет» является эффективным инструментом родительского контроля.

«Всего за 2 рубля в сутки — такова стоимость сервиса — можно устранить многие интернет-опасности, включая угрозу проникновения компьютерных вирусов. Вредоносные ссылки просто не будут отражаться на компьютерах или смартфонах детей. Неудивительно, что число абонентов, подключивших услугу в нашем регионе, выросло», — отметил он.
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