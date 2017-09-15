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Пензенцы стали чаще покупать LTE-гаджеты, отмечают в МТС

11:51 | 15.09.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области в первом полугодии 2017 года купили больше устройств с поддержкой сетей LTE [Long-Term Evolution, 4G], чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные розничной сети МТС, обнародованные в сентябре.

Пензенцы стали чаще покупать LTE-гаджеты, отмечают в МТС

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, в частности, LTE-смартфоны с января по июнь 2017 года пензенцы приобретали чаще на 25%, чем в первые шесть месяцев 2016-го, а LTE-планшеты — на 50%.

По информации мобильного оператора, наибольшей популярностью у жителей региона пользовались относительно недорогие, но при этом обладающие всеми необходимыми функциями гаджеты — почти половина продаж LTE-смартфонов пришлась на ценовой сегмент от 5 тыс. до 9 тыс. 999 рублей, а две трети LTE-планшетов, реализованных через салоны МТС, стоили не дороже 4 тыс. 999 рублей.

На втором месте по популярности среди LTE-смартфонов — премиальные устройства дороже 15 тыс. рублей, в их числе Apple iPhone 5S и SE.

Как отмечают в МТС, самую впечатляющую динамику по числу проданных LTE-устройств показали бренды Huawei, Asus и LG — в первой половине 2017 года пензенцы покупали смартфоны этих производителей в среднем в 10 раз чаще, чем год назад.

Еще одним трендом первого полугодия 2017 года стал рост спроса на аксессуары для гаджетов: жители региона приобрели на четверть больше чехлов и сумок для смартфонов, вдвое больше защитных стекол и почти втрое больше внешних аккумуляторов, чем за аналогичный период прошлого года.
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