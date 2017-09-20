Пензенские абоненты «Ростелекома» могут выиграть поездку в Чехию Связь и ИТ

Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Участники программы лояльности «Бонус» от «Ростелекома», проживающие в Пензенской области,могут выиграть поездку на двоих по старинным замкам Чехии в онлайн-игре «Тайна заколдованной башни» до конца октября 2017 года.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Чтобы стать участником онлайн-игры «Тайна заколдованной башни», нужно зайти на сайт или нажать ссылку «Иду за призами» в мобильном приложении «Мой «Ростелеком».

После этого абонентам в игре необходимо отыскать сокровища, которые скрыты за дверями подземелья заколдованной башни. Чтобы открыть дверь нужен ключ-амулет.

Открывая двери подземелья, абоненты могут обнаружить различные призы — скидки в размере 50% или 100% на услуги «Ростелекома», а тех, кто откроет сундук, ждет электронный денежный сертификат или поездка на двоих в Чехию.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», ранее путевку в Чехию на двоих выиграл Михаил Рожнев из Вологды.

«Он пользуется услугами «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома», а участником бонусной программы компании является с 2014 года. Настойчивость, азарт и накопленные ранее бонусы помогли ему открыть ту самую заветную дверь, за которой скрывался главный приз», — пояснили в компании.

В пресс-службе отметили, что участниками программы « Бонус » являются 2 млн. абонентов «Ростелекома».

«Они получают бонусы за пользование и оплату услуг компании, которые можно обменять на подарки из каталога вознаграждений. Так, пользователи «Интерактивного ТВ» могут обменять бонусы на просмотр фильма в сервисе «Видеопрокат», подключить дополнительный пакет телеканалов или сервис «Управление просмотром». Абоненты «Домашнего интернета» могут получить скидку на оплату этой услуги, активировать антивирусы. Обладателям домашних телефонов доступны дополнительные пакеты минут», — пояснили в «Ростелекоме».

В компании отметили, что также участникам программы лояльности доступны вознаграждения партнеров компании — премиальные аккаунты в онлайн-играх «World of Tanks» и «World of Warships», доступ на эксклюзивные мероприятия, в том числе автограф-сессии со звездами Континентальной хоккейной лиги или футбольного клуба «Зенит».