«Ростелеком» обнуляет стоимость интернет-трафика при просмотре «Интерактивного ТВ» Связь и ИТ

Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Мобильный интернет-трафик при просмотре программ и фильмов в «Интерактивном ТВ» для абонентов «Ростелекома», в том числе проживающих в Пензенской области, станет бесплатным в рамках федеральной акции «Видеотрафик в комплекте».

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«Просмотр телепрограмм или фильмов «съедает» довольно много мобильного интернет-трафика, но больше его не надо считать и оплачивать или беспокоиться о преждевременном расходовании интернет-пакетов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании напомнили, что в «Интерактивном ТВ» доступно более 200 телеканалов и свыше 3 тыс. фильмов и сериалов разных жанров, стран и лет.

«Смотреть любимое кино можно по телевизору, на ноутбуке, планшете или смартфоне в любом месте — все экраны объединяются в единое пространство с помощью бесплатного сервиса «Мультискрин»: приобретенный в одном месте фильм можно бесплатно смотреть на другом экране», — отметили в «Ростелекоме».

В пресс-службе пояснили, что мегабайты интернет-трафика не будут расходоваться при использовании «Интерактивного ТВ» с помощью специального мобильного приложения, доступного в Google Play и AppStore, и на видеопортале .

«Стать участником акции «Видеотрафик в комплекте» можно до 30 октября 2017 года. Условия акции распространены на всех действующих абонентов мобильной связи «Ростелекома» автоматически. Также автоматически ее участниками становятся все новые мобильные абоненты компании. По условиям акции, бесплатным безлимитный интернет-трафик при просмотре «Интерактивного ТВ» на планшетах и смартфонах будет до 30 сентября 2018 года», — сообщили в компании.

В «Ростелекоме» подчеркнули, что полные условия акции «Видеотрафик в комплекте» доступны на сайте компании или по телефону: 8-800-100-0-800.

«При нахождении в национальном роуминге условия акции доступны во всех регионах России за исключением Крыма и Севастополя. В международном роуминге условия акции не действуют», — резюмировали в пресс-службе.