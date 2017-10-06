«Ростелеком» представил новую услугу для дистанционного видеонаблюдения Связь и ИТ

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области получили возможность воспользоваться новой услугой «Видеонаблюдение» от компании «Ростелеком», которая позволяет дистанционно контролировать происходящее в помещении.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Она предусматривает трансляцию данных через интернет от любого провайдера, а также через Wi-Fi и мобильные сети.

Коробочное ОТТ-решение решение включает в себя цифровую видеокамеру со встроенным микрофоном и широким углом обзора, которую просто установить самостоятельно, облачную платформу обработки видео, дающую возможность хранить в архиве записи в течение 7 дней, сайт и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых за квартирой, дачей или любым другим объектом можно наблюдать в режиме онлайн из любой точки, где есть интернет.

Как отметил заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Антон Назаровский, услуга «Видеонаблюдение» в первую очередь поможет быть в курсе того, что происходит дома.

«От зорких глаз видеокамер ничто не утаится. Они не упустят ни одной шалости ваших детей и покажут, что делают те в ваше отсутствие. С этим сервисом под присмотром могут оказаться не только дети, но и няни, репетиторы, бабушки и дедушки. Если вы затеяли ремонт, то лучшего контролера за ходом работ не найти. Видеонаблюдение легко превратить в творческий процесс — не только наблюдать за своими питомцами, но и снимать об этом ролики и выкладывать их в интернет. Можно следить за происходящим в онлайн-режиме или пересмотреть записи из архива. Главное — быть уверенным, что в доме все в порядке», — сказал он.

В пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» уточнили, что до 31 декабря действует акция «Видео за 300 рублей», в рамках которой существующие и новые абоненты услуги «Домашний интернет» могут получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным хранением записей за 300 рублей в месяц, при условии со срока действия договора не менее 24 месяцев.

«Также есть возможность приобрести камеру с единоразовой оплатой за 4 тыс. 990 рублей. Тогда в первый год пользование услугой будет без дополнительной ежемесячной платы. Коробочный продукт «Видеонаблюдение» можно заказать на сайте оператора или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», — добавили в компании.