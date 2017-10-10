В «Ростелекоме» наблюдают рост популярности услуги «Web-видеоконференции» Связь и ИТ

Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Специалисты компании «Ростелеком» наблюдают рост популярности услуги «Web-видеоконференции», которая доступна корпоративным клиентам в регионах присутствия оператора, в том числе в Пензенской области.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«Максимальное количество видеоконференций, созданных одним клиентом в 2015 году составляло 157, в 2016-м — уже 341. Совокупное время, проведенное участниками в сеансах видеоконференцсвязи в 2016 году, составило 20 лет, а в 2017 компания прогнозирует увеличение этого показателя более чем в два раза — до 50 лет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», комментируя актуальные данные в целом по всей стране.

В компании пояснили, что сервис позволяет проводить симметричные конференции — по принципу «все видят всех» — с числом участников до 100 человек.

«Во время сеанса можно показывать рабочий стол и документы. Реализованы возможности для рисования на доске, модерируемый чат, функции голосования и проведения опросов. В последней версии услуги улучшено качество демонстрации документов — теперь можно читать текст с очень мелким шрифтом, при этом хорошо различимы мелкие детали. Кроме того, реализована возможность демонстрации документа в отдельном окне без прерывания трансляции видео участников», — сказали в филиале.

Как отметил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков, только за последний год с помощью сервиса «Web-видеоконференции» корпоративные клиенты провели более 10 тыс. конференций.

«Возможность подключения большого числа пользователей одновременно делает сервис привлекательным для компаний с распределенными офисами, а также практически незаменимым для представителей органов власти в регионах. Услуга видеоконференцсвязи от «Ростелекома» на базе VideoMost де-факто стала стандартом проведения удаленных совещаний для государственных заказчиков», — сказал он.

В свою очередь председатель правления Spirit Андрей Свириденко, комментируя растущий спрос на услугу, обратил внимание на то, что облачный сервис « Web-видеоконференции » реализован на базе отечественного программного обеспечения VideoMost, разработанного компанией.

«Сервис размещен в России в центрах обработки данных крупнейшего российского оператора связи «Ростелеком» и гарантирует надежную защиту передаваемой информации», — подчеркнул он.