В Пензе завод «Самко» принял решение перейти на «МегаФон» Связь и ИТ

Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Пензенский пивоваренный завод «Самко», входящий в число крупнейших региональных предприятий пищевой промышленности, принял решение о переводе рабочих мобильных номеров на «МегаФон».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», выбор в пользу оператора был сделан благодаря широкому покрытию сети, а также выгодным условиям, полученным «Самко» в рамках тарифа «Корпоративный безлимит».

«Возможность всегда пользоваться надежной связью во всех уголках Пензенской области и за ее пределами для «Самко» является принципиальной. Завод поставляет продукцию — пиво, лимонады, квас, питьевую, йодированную и минеральную воду — во многие регионы России, а производственные мощности, в частности, водяные скважины, часто находятся вдали от крупных городов. «МегаФон» обеспечил возможность оперативной связи с клиентами, подрядчиками и между самими сотрудниками в любой ситуации», — пояснили в компании.

В пресс-службе оператора отметили, что у «Самко» уже есть опыт работы с «МегаФоном», поскольку предприятие несколько лет пользуется фиксированной телефонией от компании.

«Теперь к ней добавилась мобильная связь и интернет. В рамках тарифа «Корпоративный безлимит» сотруднику предоставляется пакет ценой 250 рублей, куда входят 500 минут голосовых вызовов на других операторов России и 5 Гб интернет-трафика, доступного и во время поездок по стране», — уточнили в отделении.

В компании добавили, что в настоящее время на обслуживание в сети «МегаФон» переведено уже более 80 номеров сотрудников «Самко».

«Это торговые представители, региональные менеджеры, супервайзеры и руководители компании. Звонки внутри корпоративной являются бесплатными и безлимитными», — пояснили в «МегаФоне».