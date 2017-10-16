Управделами пензенского губернатора закупает подарочные планшеты Связь и ИТ Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Государственное бюджетное учреждение «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области» объявило о проведении электронного аукциона на поставку четырех подарочных планшетов. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как отмечается в документации, опубликованной на портале госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет около 42 тыс. рублей. Источником финансирования является бюджет Пензенской области. Электронный аукцион назначен на 30 октября. Товар должен быть поставлен в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта. В соответствии с требованиями заказчика, размер встроенной памяти планшетов должен составлять не менее 16 Гб, оперативной — минимум 2 Гб. Обязательно наличие камеры с разрешением не менее 5 мегапикселей, поддержка мобильной связи в форматах 3G и LTE. Нашли ошибку в тексте?

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