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Управделами пензенского губернатора закупает подарочные планшеты

16:08 | 16.10.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Государственное бюджетное учреждение «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области» объявило о проведении электронного аукциона на поставку четырех подарочных планшетов.

Управделами пензенского губернатора закупает подарочные планшеты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается в документации, опубликованной на портале госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет около 42 тыс. рублей. Источником финансирования является бюджет Пензенской области.

Электронный аукцион назначен на 30 октября. Товар должен быть поставлен в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.

В соответствии с требованиями заказчика, размер встроенной памяти планшетов должен составлять не менее 16 Гб, оперативной — минимум 2 Гб. Обязательно наличие камеры с разрешением не менее 5 мегапикселей, поддержка мобильной связи в форматах 3G и LTE.
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