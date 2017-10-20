Команда из Пензы вышла в полуфинал чемпионата мира по спортивному программированию Связь и ИТ

Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Команда Пензенского государственного университета вышла в полуфинал чемпионата мира по программированию ACM ICPC по итогам этапа в Саратове, который проводился среди студентов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

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Честь вуза на турнире отстаивают студенты факультета вычислительной техники Евгений Серов, Владимир Дунаев и Нурбек Эркулов.

По итогам четвертьфинала пензенская команда заняла 14 место из 73.

Как сообщается на странице компании FunCorp, которая поддерживает тренировки студентов и спонсирует их поездки, за всю историю спортивного программирования в Пензенской области команда региона вышла в полуфинал чемпионата мира во второй раз.

Первое и третье места по итогам четвертьфинала заняли студенты саратовского госуниверситета, второй результат показали учащиеся Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева.

Полуфинал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 и 3 декабря.

Международный командный чемпионат по программированию (международная студенческая олимпиада по программированию) проводится с 1977 года под эгидой Ассоциации вычислительной техники (ACM).

С 1989 года организацией соревнований занимается университет Бэйлора. До этого времени в турнире преимущественно участвовали команды вузов из США и Канады.

В 2009 году в олимпиаде приняли участие более 7 тыс. команд из 88 стран.

В рамках соревнований каждой команде, состоящей из трех человек, выдается компьютер и от восьми до двенадцати задач, условия которых написаны на английском языке. Их необходимо выполнить за пять часов. Побеждает команда, решившая правильно наибольшее число задач.

Российские команды побеждали в чемпионате 11 раз, в том числе последние шесть лет подряд.