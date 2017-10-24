Фирма из Пензы не победила в конкурсе на проведение исследований криптовалют и блокчейна Связь и ИТ

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Финансовый университет при правительстве России признан победителем объявленного Госдумой открытого конкурса на проведение экспертно-аналитического исследования на тему законодательного регулирования внедрения и практического применения современных финансовых технологий, включая выпускаемые на основе блокчейна криптовалюты, в котором приняли участие 18 компаний, в том числе одна из Пензы.

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Победитель предложил цену контракта в 1 млн. 876 тыс. рублей, в то время как начальная составляла 2 млн. 498 тыс. 800 рублей.

Согласно сведениям, размещенным на официальном портале госзакупок, семь из 18 поданных участниками конкурса заявок были признаны несоответствующими требованиям.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Учебно-методический центр высоких технологий», зарегистрированная по адресу: Пенза, улица Центральная, 1В, которая предложила еще более низкую цену — 1,3 млн. рублей, в их число не попала.

Наряду с другими участниками, среди которых были Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Центр перспективных экономических исследований Академии наук Татарстана и другие учреждения, ее заявка оценивалась по ряду критериев. В частности, учитывались квалификация той или иной организации, ее деловая репутация, а также наличие финансовых и других ресурсов для выполнения контракта.

В результате максимальную оценку получил Финансовый университет при правительстве РФ.

Исполнитель должен передать результаты исследования до 10 декабря 2017 года.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учебно-методический центр высоких технологий был создан в Пензе в 2015 году. Директором автономной некоммерческой организации является Сергей Скворцов.

В учредителях значатся три компании — ОАО «Оператор электронного правительства», ООО «Региональный компьютерный сервис» и ООО «Пензенский платежный центр» («Пензаплат»).