Пензенские абоненты «Ростелекома» смогут получить год бесплатного просмотра кино Связь и ИТ

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Пензенские абоненты «Ростелекома» смогут получить год бесплатного просмотра фильмов и сериалов в рамках акции «Год кино».

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Как сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», для этого необходимо подключить «Интерактивное ТВ» и «Домашний интернет».

Новых абонентов компании ждет подарок в виде 20 киноканалов, а также более 100 сериалов и премиальные телеканалы от Amediateka Home of HBO. Это позволит сэкономить более 5 тыс. рублей в течение года.

Так, бесплатным станет пакет «Твое кино», включающий в себя телеканалы «Русский роман», «Дом кино», «TV 1000 Action HD», «Мужское кино», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Еврокино», «Киномикс», «Русский детектив» и «Синема».

Также новым абонентам «Ростелекома» будут доступны четыре канала от Amediateka и подписка на сериалы, которая даст возможность посмотреть такие многосерийные ленты, как «Игра престолов», «Молодой папа», «Американская история ужасов», «Твин Пикс», «Мир Дикого Запада» и «Родина».

По словам вице-президента по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Дианы Самошкиной, «Интерактивное ТВ» представляет собой уникальную «цифровую витрину» с телевизионным и видеоконтентом высокого качества.

«На ней любой зритель найдет что-то интересное для себя лично и всегда будет в тренде. Здесь самые обсуждаемые сериалы доступны одновременно со всем миром, также в кратчайшие сроки на витрине появляются горячие кинопремьеры. Сейчас есть отличная возможность сделать себе новогодний подарок, который будет радовать целый год. При подключении «Интерактивного ТВ» и «Домашнего интернета» год просмотра классного кино и сериалов — просто в подарок. Смотрите лучшее только в лучшем цифровом качестве», — сказала она.

Заявки на участие в акции «Год кино» будут приниматься по 31 января 2018 года на сайте «Ростелекома», по бесплатному круглосуточному номеру: 8-800-100-0-800, в центрах продаж и обслуживания оператора.

Акция проводится на территории всей России, за исключением Башкирии, Чечни, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Крыма и Севастополя.

По данным компании «Ростелеком», в настоящее время «Домашним интернетом» пользуются 11,9 млн. пользователей России, «Интерактивным ТВ» — 4,7 млн. абонентов. В III квартале 2017 года более 50% новых абонентов интернета и более 70% новых пользователей IPTV в стране сделали выбор в пользу данного оператора.