«МегаФон» предложил безлимитный трафик на сервисы «Яндекс.Музыка», Boom и Zvooq Связь и ИТ

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. «МегаФон» предложил пензенским абонентам новую дополнительную услугу — «МегаФон.Музыка», которая позволяет получить доступ к сервисам «Яндекс.Музыка», Boom и Zvooq на одной витрине.

Фото: Penza.megafon.ru

Она дает возможность сравнить и выбрать приложения, чтобы слушать популярные треки, не платя за трафик.

«Через « МегаФон.Музыку » можно оформить подписку на сервисы, и только для абонентов «МегаФона» будет действовать безлимитный трафик на всех тарифах при прослушивании треков. При первом подключении месяц подписки предоставляется бесплатно. Для абонентов тарифа «Включайся! Слушай» на подписку будут действовать специальные цены — они ниже, чем для остальных пользователей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».

В компании отметили, что подписка в сервисах «Яндекс.Музыка», Zvooq и Boom открывает различные возможности для абонентов — они могут слушать неограниченное количество композиций без рекламы, получать рекомендации и загружать песни в смартфоны.

В пресс-службе пояснили, что при введении дополнительной услуги были учтены данные исследования, проведенного специалистами оператора связи.

«Весной 2017 года «МегаФон» проанализировал при помощи Big Data предпочтения 2 млн. пользователей и выявил шесть поведенческих моделей, которые легли в основу тарифной линейки «Включайся!» При исследовании аналитики зафиксировали любопытный факт: любители слушать музыку меньше говорят по телефону, чем активные пользователи социальных сетей, поэтому в линейке предусмотрены продукты и для одних — тариф «Включайся! Слушай», и для других — тариф «Включайся! Общайся». Также цифровые клиенты слушают музыку в сервисах, в своих плейлистах или плейлистах друзей, а вот узнавать о новинках музыки предпочитают через традиционные каналы — по радио и от друзей», — сказали в отделении.

В пресс-службе уточнили, что музыка более популярна в интернете нежели видео — к ней пользователи обращаются чаще, чем к просмотру фильмов.

«Что касается долгожданных музыкальных релизов в ноябре, то все они представлены в сервисах «Яндекс.Музыка», Boom и Zvooq. Это альбомы Вячеслава Бутусова к 35-летию группы «Nautilus Pompilius», «Белый альбом» от Burito, «Utopia» от исландской певицы Бьорк, вторая часть лучшего альбома Макса Коржа «Малый повзрослел» и «Gusli II» от экс-участников культовой рэп-группы «Centr» Гуфа и Слима», — отметили в отделении компании «МегаФон».