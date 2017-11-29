Yotа предложила безлимитный доступ к YouTube Связь и ИТ

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Пензенские абоненты Yota получили возможность подключить безлимитный доступ к видеохостингу YouTube.

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«YouTube — один из самых востребованных ресурсов среди нашей аудитории, которая привыкла смотреть видео на смартфоне и не хочет переплачивать за дополнительный трафик. Поэтому теперь у наших клиентов есть возможность подключить к нему неограниченный доступ наравне с другими популярными мобильными приложениями, которые предлагает наша линейка», — прокомментировал генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

Он напомнил, что новая линейка услуг была запущена летом, при этом на данный момент ее преимущества уже оценили более 20% клиентов компании.

«Среди них — как новые подключения, так и те, кто перешел на новую линейку с двух предыдущих. Благодаря гибкости и простоте подключения наша линейка подходит практически каждому пользователю смартфона вне зависимости от рода деятельности и возраста. Это именно тот результат, к которому мы стремились, запуская новый продукт», — добавил Владимир Добрынин.

Как сообщает пресс-служба Yota, на данный момент самым популярным приложением среди абонентов компании является «ВКонтакте» — доступ к нему покупают более 38% клиентов, при этом 43% из них — в возрасте 18–25 лет.

Вторым по популярности стал WhatsApp. Доступ к нему подключают 20% клиентов. Третью строчку занимает Instagram с показателем 17%.

Оставшиеся места распределились следующим образом: Viber — 10%, «Одноклассники» — 6%, Skype и Telegram — по 3%, Facebook — 2% и Twitter — 1%.

В июле 2017 года мобильный оператор Yota представил новый продукт для смартфона, который позволил клиентам выбирать отдельно количество минут и гигабайт, а также дал возможность приобретать безлимитный доступ к мобильным приложениям. В их число вошли соцсети «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», а также Facebook Messenger, Instagram, Twitter, , WhatsApp, Viber, Skype и Telegram.

Теперь этот список пополнил YouTube.