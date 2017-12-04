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«МегаФон» предложил безлимитный трафик для общения в мессенджерах за границей

17:38 | 04.12.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Пензенские абоненты «МегаФона», подключенные к любому из тарифных планов «Включайся!», получили возможность пользоваться безлимитным интернет-трафиком в международном роуминге для общения в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram и eMotion за 99 рублей в сутки.

«МегаФон» предложил безлимитный трафик для общения в мессенджерах за границей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», предложение, которое позволяет не беспокоиться о расходах и всегда оставаться на связи, действует с 1 декабря 2017 года по 28 февраля 2018-го.

«Для использования других интернет-ресурсов «МегаФон» предоставит абонентам тарифов 10 МБ трафика по той же стоимости — 99 рублей в сутки. При исчерпании объема трафика будет подключен новый пакет объемом 10 МБ, но не более 5 раз за сутки», — пояснили в компании.

Как отметил директор по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон» Александр Фетисов, такие мессенджеры, как WhatsApp, Viber и Telegram, пользуются большой популярностью у абонентов.

«Через них не только отправляют сообщения, но и совершают звонки. Важно, что теперь не надо подключать никакие опции — предложение начинает действовать, как только вы въезжаете в другую страну и выходите в мессенджеры», — подчеркнул он.

Александр Фетисов напомнил, что линейка тарифов «Включайся!» построена исходя из реальных интересов так называемых «цифровых» пользователей, которые предпочитают говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях и смотреть видео.

«Включенный в тариф набор приложений с безлимитным доступом соответствует интересам клиента, и мы учли их пожелания сделать общение за рубежом доступнее и комфортнее», — сказал он.
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