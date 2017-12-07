В Пензе на олимпиаду по командному программированию заявились 10 команд Связь и ИТ

Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. Десять команд подали заявки на участие в открытой олимпиаде губернского лицея Пензы по командному программированию, которая пройдет в предстоящую пятницу, 8 декабря.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, две из них представляют губернский лицей, также за звание лучших будут бороться учащиеся пензенских школ №№20, 26, 68, 73 и гимназии №4 «Ступени», школы №2 поселка Башмаково, №4 Нижнего Ломова и №225 города Заречного.

Предполагается, что сложность задач будет на уровне последнего задания ЕГЭ по информатике и легче.

Школьники продемонстрируют знание языков программирования Паскаль, C, Python, Java и Basic.

На выполнение заданий у участников будет 4 часа.