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Абоненты «МегаФона» при покупке отдельных моделей смартфонов получат планшет в подарок

14:57 | 08.12.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Пензенские абоненты «МегаФона», подключенные к тарифным планам линейки «Включайся!», получат планшет Samsung Galaxy Tab А 7.0 в подарок при покупке смартфонов Samsung Galaxy S7 Edge или Galaxy Note 8. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».

Абоненты «МегаФона» при покупке отдельных моделей смартфонов получат планшет в подарок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В преддверии Нового года «МегаФон» проводит для своих клиентов совместную акцию с компанией Samsung. Она действует в период с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года. Стоимость смартфона Samsung Galaxy S7 Edge в розничной сети «МегаФона» составляет 37 тыс. 990 рублей, а Samsung Galaxy Note 8 — 69 тыс. 990 рублей», — пояснили в компании.

В пресс-службе уточнили, что при покупке Galaxy S7 Edge действуют специальные условия рассрочки на 18 месяцев — устройство можно приобрести без первоначального взноса с ежемесячным платежом всего 2 тыс. 100 рублей.

«Таким образом, абоненты тарифной линейки «Включайся», кроме «Включайся! Открывай» и «Включайся! Пиши», без лишних переплат могут стать владельцами не только топового смартфона, но и отличного планшета, рыночная цена которого составляет 10 тыс. 990 рублей. Для участия в акции также необходимо подключить SIM-карту с тарифом «МегаФон-Онлайн» для использования мобильного интернета на планшете», — добавили в «МегаФоне».

Подробности акции размещены на сайте компании.
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