«МегаФон» запустил кэшбэк-сервис Связь и ИТ

Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области, являющиеся держателями банковских карт от «МегаФона», могут получить вознаграждение за покупки в интернете благодаря кэшбэк-сервису #Специи, запущенному в преддверии Нового года.

Фото: Special.megafon.ru

На данный момент в сервисе #Специи представлено более 390 популярных онлайн-площадок в 19 категориях, среди которых электроника, одежда и аксессуары, спорт, путешествия. При этом количество партнеров сервиса постоянно растет.

Получить кэшбэк можно, в частности, в интернет-магазинах «М.Видео», Lamoda, Booking.com, Aviasales, MyToys.ru, OBI и Delivery Club.

Для получения вознаграждения необходимо авторизоваться по номеру телефона, выбрать рубрику, ознакомиться с условиями от партнеров «МегаФона», а затем перейти на интересующий сайт по ссылке и совершить покупку любым удобным способом.

Кэшбэк в сумме до 15% от стоимости товара будет зачисляться на счет телефона реальными деньгами, при этом абоненты смогут потратить вернувшиеся средства не только на связь, но и на любые покупки, а также перевести близким.

Кроме того с помощью банковской карты «МегаФона», привязанной к счету мобильного телефона, можно расплачиваться в любом месте, где предусмотрена безналичная оплата, а при необходимости с нее можно снять деньги в банкомате.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за последние 3 года суммарный объем онлайн-продаж в России вырос в два раза.

«По итогам первого полугодия 2017 года объем рынка электронной торговли составил около 500 млрд. рублей. При этом количество пользователей кэшбэк-сервисов в России увеличивается почти на 500 тыс. каждый месяц. По данным «МегаФона», 40% абонентов проявляют интерес к кэшбэк-предложениям от сотовых операторов. Большей популярностью подобные сервисы пользуются только в финансовом секторе: свыше половины клиентов готовы воспользоваться банковскими кэшбэк-программами», — пояснили в компании.

Директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский отметил, что компания постоянно ищет новые возможности для клиентов и отбирает для них лучшие предложения.

«По нашим данным, сейчас лишь 20% покупателей в России пользуются кэшбэк-сервисами. #Специи дают нашим абонентам еще одно значимое преимущество, позволяя экономить на онлайн-покупках и по своему усмотрению распоряжаться возвращенными деньгами», — пояснил он.

Информация об условиях и организаторах программы размещена на сайте компании «МегаФон». Подробности о предложении также можно узнать на канале оператора на видеохостинге YouTube.

Эмитентом банковских карт является ООО «Банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года.