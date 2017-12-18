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Андрей Кулинцев анонсировал новый проект «Пензенского ОРТПЦ»

18:20 | 18.12.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев анонсировал новый проект филиала РТРС «Пензенский ОРТПЦ», не раскрыв при этом деталей.

Андрей Кулинцев анонсировал новый проект «Пензенского ОРТПЦ»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы вместе с [директором «Пензенского ОРТПЦ»] Андреем Владимировичем Степановым [...] выезжали в Москву, встречались с руководством РТРС, нашли поддержку в рамках реализации одного очень интересного проекта», — сказал он на встрече с представителями отрасли связи и информационных технологий, состоявшейся в правительстве региона в понедельник, 18 декабря.

Андрей Кулинцев добавил, что пока больше сказать ничего не может, так как решено сохранить интригу.

«Надеюсь, что […] во II квартале мы сможем вас удивить чем-то приятным», — добавил он.

Филиал РТРС «Пензенский ОРТПЦ» — основной оператор цифрового эфирного и аналогового эфирного теле- и радиовещания в Пензенской области.

Предприятие образовано в 1956 году. С 2001 года входит в состав ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).
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