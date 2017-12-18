Андрей Кулинцев анонсировал новый проект «Пензенского ОРТПЦ»
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Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев анонсировал новый проект филиала РТРС «Пензенский ОРТПЦ», не раскрыв при этом деталей.
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«Мы вместе с [директором «Пензенского ОРТПЦ»] Андреем Владимировичем Степановым [...] выезжали в Москву, встречались с руководством РТРС, нашли поддержку в рамках реализации одного очень интересного проекта», — сказал он на встрече с представителями отрасли связи и информационных технологий, состоявшейся в правительстве региона в понедельник, 18 декабря.
Андрей Кулинцев добавил, что пока больше сказать ничего не может, так как решено сохранить интригу.
«Надеюсь, что […] во II квартале мы сможем вас удивить чем-то приятным», — добавил он.
Филиал РТРС «Пензенский ОРТПЦ» — основной оператор цифрового эфирного и аналогового эфирного теле- и радиовещания в Пензенской области.
Предприятие образовано в 1956 году. С 2001 года входит в состав ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).