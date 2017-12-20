«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение на выборах президента России в 2018 году Связь и ИТ

Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение на выборах президента России 18 марта 2018 года на территории всех 85 субъектов РФ, в том числе в Пензенской области.

Фото: пресс-служба пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Правительство России определило «Ростелеком» единственным исполнителем работ по оказанию услуг, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения в интернете и хранением соответствующих записей в целях организации и проведения выборов президента.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ПАО «Ростелеком», видеонаблюдение будет обеспечено в помещениях более чем 40 тыс. участковых и территориальных избирательных комиссий.

«Для сотрудников Центральной избирательной комиссии и избиркомов субъектов РФ будет развернут специальный служебный портал, который позволит отслеживать процесс настройки системы видеонаблюдения до выборов и гарантированно обеспечит доступ к трансляциям в период их проведения», — пояснили в компании.

В «Ростелекоме» отметили, что для решения этой задачи оператор задействует собственную защищенную сеть передачи данных, семь центров их обработки (ЦОДов) — в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске, а также развернет ситуационные центры в каждом филиале и выделит номер в формате 8-800 для поддержки пользователей портала.

Как отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко, оператор обладает уникальной экспертизой реализации IT-проектов федерального масштаба.

«За несколько лет компания существенно улучшила IT-экспертизу, в том числе в области отражения киберугроз. У нас есть готовые решения, разработанные в ходе предыдущих выборов, но с учетом динамического развития технологий и IT-отрасли, в 2018 году мы считаем необходимым использовать более современное оборудование: усовершенствованные видеокамеры с возможностью передачи видео для хранения в ЦОДы «Ростелекома» и одновременной записи на стационарные устройства», — сказал он.

Артемий Прокопенко уточнил, что успешная реализация проекта в ходе предыдущих президентских выборов, когда вся необходимая инфраструктура, технические и программные решения были созданы всего за несколько месяцев с нуля, позволяет надеяться, что «Ростелеком» успешно справится с задачей в 2018 году.

«Ростелеком» впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов президента РФ в 2012 году. В кратчайшие сроки в зимний период специалисты компании построили необходимую инфраструктуру и обеспечили необходимым оборудованием все избирательные комиссии России, где осуществлялось видеонаблюдение.

За процедурой голосования 4 марта 2012 года на специализированном портале наблюдали 3,5 млн. человек, которые просмотрели 7,9 млн. трансляций. Всего в ходе выборов 4 марта и подсчета голосов с помощью системы видеонаблюдения было записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.