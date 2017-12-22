«МегаФон» отменит внутрисетевой роуминг Связь и ИТ

Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. «МегаФон» планирует поэтапно отменить внутрисетевой роуминг, благодаря чему пензенские абоненты смогут совершать и принимать звонки, а также пользоваться мобильным интернетом в поездках по России на более выгодных условиях.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», благодаря изменениям жители региона смогут бесплатно принимать входящие звонки с местных номеров на территории других субъектов РФ.

«Цена исходящих вызовов на номера региона пребывания не превысит 2 рублей за минуту, а базовая стоимость мобильного интернета останется такой же, как и в домашнем регионе», — пояснили в компании.

В пресс-службе отметили, что поэтапное внедрение нововведений обусловлено масштабом — для их реализации оператору потребуется скорректировать около 3 тыс. тарифов по всей стране.

В «МегаФоне» уточнили, что первые изменения произойдут на ряде тарифных планов без абонентской платы уже в январе 2018 года.

«Абоненты, пользующиеся пакетными тарифами, уже давно общаются в поездках по стране на домашних условиях. Абоненты, которые хотят сохранить условия своего действующего тарифа в путешествиях, до вступления в силу изменений могут пользоваться опцией «Будь как дома», — добавили в пресс-службе.