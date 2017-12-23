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По требованию прокуратуры закроют четыре сайта по продаже «шпионских» ручек

13:38 | 23.12.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 23 декабря 2017. PenzaNews. Суд удовлетворил иск прокуратуры Мокшанского района Пензенской области о признании информации о продаже «шпионских» ручек, выявленной на четырех сайтах в ходе мониторинга сети интернет, запрещенной к распространению в России.

По требованию прокуратуры закроют четыре сайта по продаже «шпионских» ручек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, после вступления решения суда в законную силу сайты подлежат включению в специальный реестр Роскомнадзора и блокировке.

Она напомнила, что статьей 138.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

«Кроме того, ст. 20.23 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», — добавила собеседница агентства, пояснив, что беспрепятственный доступ к подобным интернет-ресурсам способствует совершению правонарушений и уголовно-наказуемых деяний.
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