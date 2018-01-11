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Стало известно, какие фильмы в праздники предпочли пензенские абоненты «Интерактивного ТВ»

15:58 | 11.01.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Боевик «Коломбиана» по итогам новогодних каникул стал рекордсменом по просмотрам среди пензенских абонентов «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома», использующих сервис «Видеопрокат». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе оператора.

Стало известно, какие фильмы в праздники предпочли пензенские абоненты «Интерактивного ТВ»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В пятерке лидеров также оказались фильмы «Область тьмы», «Жених напрокат», «Рэмбо 4» и российская киноновинка «Последний богатырь».

Всего с 29 декабря по 8 января пользователи «Видеопроката» заказали свыше 3,5 тыс. фильмов разных жанров, при этом число обращений к сервису превысило прошлогодний показатель в два раза и составило более 9 тыс. раз.

Непосредственно накануне и после Нового года клиенты «Интерактивного ТВ» посмотрели свыше 1,5 тыс. фильмов. Пик заказов пришелся на период с 12.00 до 16.00 последнего дня 2017 года и с 13.00 до 22.00 1 января 2018-го.

Рекорд по количеству просмотров за сутки принадлежит российской драме «Салют-7», а в пятерку популярных кинолент вошли «Снеговик», «Елки-5», «Скайлайн-2», «Kingsman: Золотое кольцо» и «Машкины страшилки. Чудовищные россказни о высоком и низком».

Лидерами рейтинга наиболее популярных телеканалов стали «Первый канал», «Россия 1», «СТС», «ТНТ» и «РЕН ТВ».

Также пользовался спросом сервис «Караоке» — за первую неделю января было заказано в общей сложности около 1 тыс. композиций.

По мнению директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Льва Дятлова, сервис «Видеопрокат» стал непременным атрибутом новогодних каникул.

«Наш сервис — это не просто коллекция фильмов, а настоящий домашний кинотеатр, где можно посмотреть самые горячие новинки сразу после выхода на большом экране. В наступившем году мы обязательно порадуем всех любителей и ценителей хорошего кино громкими премьерами для детей и взрослых», — сказал он.
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