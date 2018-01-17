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Функционал личного кабинета «Ростелекома» оценили более 100 тыс. пензенских абонентов

15:47 | 17.01.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Количество пользователей единого личного кабинета (ЕЛК) «Ростелекома» превысило в Пензенской области 100 тыс. абонентов.

Функционал личного кабинета «Ростелекома» оценили более 100 тыс. пензенских абонентов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно официальным данным, прирост базы клиентского сервиса в 2017 году составил 47 тыс. абонентов, при этом еженедельно регистрируется около 2 тыс. новых аккаунтов в информационной системе.

Основную долю пользователей ЕЛК составляют абоненты доступа в Интернет, «Интерактивного ТВ» и мобильной связи.

«Всего с момента запуска обновленной версии единого личного кабинета клиенты присоединили к своим учетным записям более 107 тыс. различных услуг. Пользователи системы также могут добавлять и управлять лицевыми счетами своих пожилых родителей, являющихся абонентами «Ростелекома» на территории России. Эта функция позволяет в один клик оплатить счет за услуги связи близкого человека, который проживает, к примеру, в отдаленном селе», — пояснил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Личный кабинет дает абоненту возможность управлять тарифными планами и опциями. Также интернет-сервис позволяет настроить автоматическое пополнение лицевых счетов при условии регистрации банковской карты, воспользовавшись «Автоплатежом». Для удобства клиентов в системе работает онлайн-консультант.

Кроме того, любой абонент, прошедший регистрацию в личном кабинете, может стать участником федеральной программы лояльности «Бонус» и обменивать накопленные баллы на скидки и подарки.

Большой популярностью у пензенских участников пользуются специальные предложения из подарочного каталога — пакеты минут для звонков по домашнему телефону, подписка на различные ТВ-пакеты, просмотр фильмов из видеопроката и активация антивируса.

Зарегистрироваться в едином личном кабинете можно на соответствующем сайте или в бесплатном мобильном приложении «Мой Ростелеком», доступном для скачивания в AppStore и Google Play.
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