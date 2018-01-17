«МегаФон» предложил субъектам МСП новые возможности для работы с клиентами Связь и ИТ

Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Представители малого и среднего бизнеса, в том числе работающие в Пензенской области, могут оценить преимущества нового предложения компании «МегаФон», которое призвано помочь найти и удержать клиентов.

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Оно объединяет услугу «МегаФон.Таргет», номер в формате 8-800 и виртуальную АТС.

«МегаФон.Таргет» дает возможность использовать SMS-рекламу c геотаргетингом и аналитикой интересов. Всего доступно 11 параметров таргетирования, в том числе по полу, возрасту, уровню доходов, увлечениям и территории города. Это позволяет бизнесу предложить существующим и потенциальным клиентам именно то, что им действительно интересно в данный момент времени.

Номер в формате 8-800 делает общение с компанией максимально удобным, так как звонок на него является бесплатным из любой точки страны. Кроме того, многоканальный режим минимизирует вероятность, что вызов будет нерезультативным.

Увеличить эффективность работы с клиентами также призвана виртуальная АТС, которая позволяет настроить обработку и аналитику входящих вызовов. Предусмотрены возможности управления потоками звонков, например, их переадресации на стационарные и мобильные номера сотрудников.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения компании «МегаФон», при подключении нескольких услуг предлагается два дополнительных бонуса.

«Первый — бесплатная интеграция с CRM-системой. Благодаря этому общение с клиентами переходит на новый уровень: при входящем звонке менеджеру доступна необходимая о клиенте информация — история обращений и его предпочтения, что позволяет сделать максимально релевантное предложение. Второй бонус — аналитика: сортировка звонков и статистика по целому ряду параметров помогут спрогнозировать спрос, выявить слабые места в продажах и найти новые идеи для развития бизнеса», — сказали в компании.

Комментируя новое предложение , директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров отметил, что оно неслучайно сделано в начале года.

«Это удачное время для оптимизации бизнес-процессов и поиска новых рекламных возможностей в преддверии подготовки к следующему периоду активных продаж. К примеру, уже совсем скоро мы будем праздновать 23 февраля и 8 марта. С помощью услуги «МегаФон.Таргет» магазины парфюмерии или салоны флористики смогут разослать сообщения потенциальным покупателям с определенным уровнем дохода или тем, кто находится в радиусе нескольких километров. Указанный в SMS-рассылке номер 8-800 позволит клиентам сразу позвонить и узнать подробности. Виртуальная АТС перенаправит вызов на свободного менеджера, если телефон администратора занят или не отвечает», — пояснил он.