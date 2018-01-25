Tele2 запустила сеть 4G в Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Оператор мобильной связи Tele2 ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 4G/LTE в Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе макрорегиона «Черноземье» Tele2, скоростной мобильный интернет четвертого поколения теперь доступен жителям Пензы, Заречного, Сурска и семи районов области — Мокшанского, Шемышейского, Бековского, Наровчатского, Лопатинского, Городищенского и Бессоновского.

«Сеть 4G в регионе работает в частотном диапазоне 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Особенности частоты позволяют комфортно пользоваться мобильным интернетом не только на улице, но и внутри помещений», — отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что в связи с запуском LTE при подключении к тарифам «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» в период с 25 января по 25 апреля 2018 года новые абоненты оператора получат удвоенный пакет 4G-трафика в подарок.