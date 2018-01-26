EN
13:02:54 Пятница, 26 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Мобильный интернет от «МегаФона» оказался самым быстрым в России по данным Speedtest

09:50 | 26.01.2018 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. «МегаФон», осуществляющий деятельность в том числе в Пензенской области, признан оператором с наилучшим мобильным интернетом в России. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на результаты 7,5 млн. замеров пользователей популярного приложения Speedtest от компании Ookla.

Мобильный интернет от «МегаФона» оказался самым быстрым в России по данным Speedtest

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, в рамках исследования были проанализированы данные тестов скорости через сети всех операторов с 1,5 млн. устройств с поддержкой LTE. В итоге «МегаФон» занял первую позицию по скорости загрузки данных на устройство — 25,04 Мбит/с.

«Мы с удовольствием признаем, что у «МегаФона» самая быстрая мобильная сеть в России на основе нашего анализа тестов скоростей, которые делали сами пользователи. Эта награда является свидетельством исключительной производительности «МегаФона», — отметил исполнительный вице-президент Ookla Джейми Стивен (Jamie Steven).

В соответствии с данными Роскомнадзора, в 2017 году количество базовых станций, использующих технологию 4G/LTE, увеличилось в России на 45%. При этом «МегаФон» лидирует как по числу базовых станций стандарта 4G/LTE — их насчитывается более 60 тыс., так и по количеству действующих станций всех сетей — свыше 200 тыс.

В пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон» сообщили, что количество мобильных устройств с поддержкой 4G в сети оператора на территории региона выросло за 12 месяцев к концу III квартала 2017 года в 1,4 раза.

Как отметил коммерческий директор компании «МегаФон» Влад Вольфсон, объемы потребляемого трафика стремительно растут, а российские пользователи становятся все более требовательными к скорости интернета на своем смартфоне.

«Российский рынок мобильной передачи данных — один из самых развитых в мире, и это в том числе заслуга «МегаФона». Мы рады, что нас оценили миллионы людей, которые ежедневно используют Speedtest. Спасибо за доверие, мы двигаемся дальше. Сегодня мы предлагаем сервисы и тарифы, которые основаны на собственных предпочтениях абонентов, и наш быстрый мобильный интернет позволяет использовать все преимущества и потенциал цифровых возможностей», — сказал он.
Актуальное
Читайте также
На координатора штаба Навального в Пензе вновь составили протокол «МегаФон» предложил бесплатную подписку на сервисы «Яндекс.Музыка», Zvooq и Boom
В Пензе ночью иномарка сбила подростка Выдано разрешение на проведение реставрационных работ в пензенских «Тарханах»
Пензенцы могут принять участие в фотоконкурсе «Экология — безопасность — жизнь» Министр сельского хозяйства Башкирии оценит пензенский опыт развития кооперативов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама