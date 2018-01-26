Мобильный интернет от «МегаФона» оказался самым быстрым в России по данным Speedtest Связь и ИТ

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. «МегаФон», осуществляющий деятельность в том числе в Пензенской области, признан оператором с наилучшим мобильным интернетом в России. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на результаты 7,5 млн. замеров пользователей популярного приложения Speedtest от компании Ookla.

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Согласно представленным сведениям, в рамках исследования были проанализированы данные тестов скорости через сети всех операторов с 1,5 млн. устройств с поддержкой LTE. В итоге «МегаФон» занял первую позицию по скорости загрузки данных на устройство — 25,04 Мбит/с.

«Мы с удовольствием признаем, что у «МегаФона» самая быстрая мобильная сеть в России на основе нашего анализа тестов скоростей, которые делали сами пользователи. Эта награда является свидетельством исключительной производительности «МегаФона», — отметил исполнительный вице-президент Ookla Джейми Стивен (Jamie Steven).

В соответствии с данными Роскомнадзора, в 2017 году количество базовых станций, использующих технологию 4G/LTE, увеличилось в России на 45%. При этом «МегаФон» лидирует как по числу базовых станций стандарта 4G/LTE — их насчитывается более 60 тыс., так и по количеству действующих станций всех сетей — свыше 200 тыс.

В пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон» сообщили, что количество мобильных устройств с поддержкой 4G в сети оператора на территории региона выросло за 12 месяцев к концу III квартала 2017 года в 1,4 раза.

Как отметил коммерческий директор компании «МегаФон» Влад Вольфсон, объемы потребляемого трафика стремительно растут, а российские пользователи становятся все более требовательными к скорости интернета на своем смартфоне.

«Российский рынок мобильной передачи данных — один из самых развитых в мире, и это в том числе заслуга «МегаФона». Мы рады, что нас оценили миллионы людей, которые ежедневно используют Speedtest. Спасибо за доверие, мы двигаемся дальше. Сегодня мы предлагаем сервисы и тарифы, которые основаны на собственных предпочтениях абонентов, и наш быстрый мобильный интернет позволяет использовать все преимущества и потенциал цифровых возможностей», — сказал он.