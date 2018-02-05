«МегаФон» предложил два смартфона по цене одного в преддверии 23 февраля и 8 марта Связь и ИТ

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Абоненты тарифов «Включайся!» от «МегаФона» могут приобрести два смартфона Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного в салонах связи и интернет-магазине оператора с 1 февраля по 30 апреля 2018 года.

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Акция объявлена в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

Согласно ее условиям, принять участие в ней могут пользователи тарифов «Включайся! Слушай», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум».

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», в случае подключения и оплаты опции «Бонус 1 тыс. 500 рублей на счет на 5 месяцев» для каждого смартфона стоимость двух устройств составит 9 тыс. 990 рублей.

По мнению генерального директора компании «МегаФон Ритейл» Кирилла Шибанова, клиентам оператора предложены очень выгодные условия на покупку Xiaomi Redmi Note 5A.

«Большой дисплей смартфона и аккумулятор с высокой емкостью позволят наслаждаться воспроизведением видео до 11 часов, играми или разговорами с друзьями», — отметил он.

По данным «МегаФона», к концу III квартала 2017 года в сети оператора было зарегистрировано 14,2 млн. мобильных устройств с поддержкой 4G. При этом с начала года их количество выросло на 44%.

На конец 2017 года лидером среди зарегистрированных в сети устройств с поддержкой 4G/LTE по-прежнему является Samsung. На втором месте расположились смартфоны Apple, замыкает тройку Lenovo. Смартфоны Xiaomi стали четвертыми по популярности.

Вместе с тем в декабре прошлого года смартфоны Xiaomi заняли третье место по объему проданных 4G-смартфонов в салонах «МегаФона».